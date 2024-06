Cossato: Rubano la batteria del semaforo temporaneo e materiale dal container del cantiere

Un automobilista che ieri transitava in via per Castelletto Cervo a Cossato, notava che il semaforo temporaneo nei pressi del cantiere dei lavori stradali non funzionava, premurandosi di avvertire il 112. Arrivati sul posto, i Carabinieri accertavano che il malfunzionamento era dovuto al furto della batteria e che anche il container-ufficio era stato aperto e messo a soqquadro. Il responsabile della ditta, che nel frattempo ha ripristinato il semaforo, sporgerà denuncia per il furto.