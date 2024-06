Camion betoniera in panne alla rotonda, traffico in tilt in via Milano

Lunghe code lungo via Milano in questo momento oggi lunedì 3 giugno. Un camion betoniera è rimasto in panne alla rotonda in via Milano, nei pressi del ponte di Chiavazza verso via Serralunga. Sul posto è già arrivata l'assistenza ma ci vorrà ancora un attimo di pazienza prima che il mezzo possa spostarsi.

La Polizia Locale si sta occupando della viabilità.