Calcio, Roano alla guida dell'Under 19 de Città di Cossato

Città di Cossato comunica che per la prossima stagione calcistica 2024-25 è stato nominato alla guida tecnica dell'Under 19 Regionale Mister Andrea Roano.

“Nella classe regina del Settore Giovanile ovvero la Juniores, l'allenatore potrà mettere a disposizione dei ragazzi la sua esperienza sia nell'Agonistica sia in Prima Squadra, favorendo il loro approdo nel calcio degli adulti – si legge nella nota della società - Anche per la stagione futura, infatti, l'obiettivo primario sarà quello di inserire in Prima Squadra, il maggior numero di ragazzi provenienti dal nostro Settore Giovanile”.