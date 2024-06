A Biella la cerimonia del 2 Giugno, consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito FOTO e VIDEO

Si è conclusa la cerimonia del 2 Giugno, Festa della Repubblica, andata in scena nella mattinata odierna in piazza Martiri della Libertà, dopo la deposizione di una corona d'alloro in memoria dei Caduti. Agli onori militari è seguito il momento dell’Alzabandiera, sulle note della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Biella.

Di fronte alle istituzioni della città e ai rappresentanti di associazioni e forze dell'ordine, ha preso la parola il nuovo prefetto di Biella, Elena Scalfaro dando così lettura del messaggio del Capo dello Stato: “I principi costituzionali di libertà, uguaglianza e solidarietà sono una bussola di sicuro orientamento di fronte alle complesse sfide del presente. I prefetti sono chiamati nei territori provinciali a essere perno di unità e coesione sociale, incarnando la missione di instancabili operatori della Costituzione e adoperandosi per il bene comune”.

Ha poi aggiunto che è un'azione “ che insieme a istituzioni e realtà territoriali i prefetti svolgono nella ricerca dell'interesse generale e nel rinvenire ad adeguate soluzioni ai problemi della comunità in una fase resa ancor più ardua dall'aspro contesto internazionale. Dagli spazi di mediazione per la tutela dell'occupazione e per il superamento dei conflitti sociali alla cura con le amministrazioni delle fasce più deboli della popolazione, insieme all'accoglienza e all'integrazione dei migranti: si tratta di un lavoro prezioso a favore dell'unità del paese e della sua coesione. Vale per la tutela delle libertà dei cittadini nello svolgersi della vita quotidiana, per lo sviluppo di efficaci cornici di sicurezza per territori sempre più vivibili. A ciò si aggiunge il contrasto alle spinte criminali e alla promozione tra le giovani generazioni dei valori del rispetto della persona e del dialogo”.

Al termine del suo intervento, i ragazzi di Special Olympics hanno acceso la torcia olimpica sotto lo sguardo dei presenti. Infine, ha avuto luogo la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito concesse dal Presidente della Repubblica: il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana alla signora Maria Deidda, assistente presso la Prefettura di Biella; il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana al Tenente Colonnello Davide Lazzaro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Biella; il diploma di Ufficiale al dott. Massimo Girelli, funzionario giudiziario del Ministero della Giustizia; il diploma di Commendatore alla dott.ssa Cristina Lanini, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Vercelli; il diploma di Commendatore al dott. Davide Garra, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Ancona e il diploma di Commendatore al sig. Valentino Moda, pensionato, ex agente della polizia municipale della Città di Biella.