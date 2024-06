Escursionista si infortuna, trasportato al rifugio Rosazza viene recuperato dall'elisoccorso

Intorno alle 13.30 di oggi, 1 giugno, un giovane si è infortunato in seguito a una caduta sul sentiero. Dapprima è stato soccorso dalle persone presenti e trasportato all'interno del Rifugio Rosazza, situato nella Conca di Oropa, per poi essere recuperato dall'elicottero e trasportato all'ospedale di Borgosesia.

L'intervento dell'elicottero si è reso necessario in quanto il rifugio non è accessibile con un'auto, non essendoci una strada idonea, e dopo una valutazione tra i tecnici del Soccorso Alpino e il gestore del rifugio Rosazza, che hanno verificato che ci sarebbero volute 5 ore tra andata e ritorno, troppe per il ferito, è stato scelto di allertare l'elisoccorso.