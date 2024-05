"Note di solidarietà", Arianna Flecchia in concerto alla Casa Ospitaliera N.S. d’Oropa di Sordevolo, FOTO

Sabato 25 maggio, presso la Casa Ospitaliera N.S. d’Oropa di Sordevolo, Arianna Flecchia si è esibita in un concerto per pianoforte per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che al giorno d’oggi incontrano le Case di Riposo e ringraziare coloro che partecipano in vario modo a risolverle o ad attenuarle.