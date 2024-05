Pattinaggio Corsa, ai Campionati italiani emergono i biellesi: i risultati del fine settimana.

Bel week end di gare ai Campionati Italiani su strada e al Campionato Mezza Maratona e Maratona, a San Benedetto del Tronto, per i pattinatori di ASD Bi Roller Pattinaggio Biella.

Sette gli atleti qualificati e partecipanti alla massima competizione nazionale delle categorie Allievi, Junior e Senior, che si sono ben distinti ottenendo posizioni di rilievo sia al Campionato sul Circuito Sportivo su strada “Teresa e Pietro Merlini”, che sul lungomare sanbenedettese dove si è svolta la Maratona.

La gara più spettacolare del Campionato, per quanto riguarda la performance dei pattinatori biellesi, è stata quella di Achille Sangiorgi nella 15mila metri ad eliminazione, disputatasi nel pomeriggio di sabato.

L’atleta, al primo anno nella massima categoria Senior, nel primo pomeriggio ha conquistato con un'ottima prestazione la finale della gara 15000 metri ad eliminazione (superando la qualifica in una batteria dove da 29 restavano solo in 13) e nel tardo pomeriggio, gareggiando sotto alla pioggia su un difficilissimo percorso bagnato che ha visto tante cadute, ha corso con grande competenza e tecnica conquistando una pregevolissima 14' posizione che vale come un podio.

Ottimo tempo per entrambi i Senior biellesi, Achille Sangiorgi e Saverio Valli nella 100 metri in corsia: 29’ posizione per Achille e 36’ per Saverio. Hanno poi corso il giro, la 10 mila metri a punti, la staffetta team sprint nella categoria Senior e la maratona nella quale Sangiorgi si è distinto, riuscendo a stare per tutta la gara tra i gruppi di testa e chiudendo in 34’ posizione su 84 atleti. Sfortunato Saverio che verso la fine della gara è caduto percorrendo la curva a gomito che caratterizzava il circuito.

A proposito dei più giovani: Andrea Mazzola, al primo anno come Allievo, reduce da un infortunio al braccio che l’ha tenuto fermo per oltre un mese si è difeso bene nelle tre gare svolte: 100 metri in corsia, giro e 5 mila metri a punti e, in particolar modo, ha dimostrato grande grinta per avere concluso la sua prima mezza maratona in 49’ posizione.

A seguire Michele Rocchetti, categoria Allievo, che ha conquistato il suo posizionamento migliore correndo molto bene la mezza maratona e, pur avendo perso terreno durante la volata finale, ha chiuso in 15’ posizione sul totale di 63 atleti. Ottima gara anche nella 10 mila ad eliminazione, dove ha conquistato la finale e poi ha chiuso in 19’ posizione. Ha corso inoltre il giro, la 5mila metri a punti.

Annibale Sangiorgi, Junior 1’ anno, ha stupito tutti con un’ottima maratona, la prima della sua carriera, tenendo un ottimo ritmo per tutta la gara e chiudendo in 18’ posizione nella classifica finale. Probabilmente gli è uscita la “cazzimma” dato che l’altro posizionamento conseguito, un 15’ posto nella sprint di 100 metri in corsia, non lo aveva per niente soddisfatto, poiché’ ambiva a ottenere un tempo decisamente migliore.

Insieme, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi hanno corso anche la staffetta team sprint.

Le ragazze Susanna Rocchetti e Dora Ferretto, categoria Junior, hanno gareggiato con grinta e divertendosi: ottima prestazione per entrambe nei 100 metri sprint dove hanno chiuso Susanna in 19’ posizione e Dora in 22’. Buon risultato anche il 24’ posto di Susanna nella 10 mila metri a punti. Poi hanno corso anche il giro, la 15 mila metri ad eliminazione, la staffetta team sprint e la maratona dove Susanna in particolare è riuscita a stare sulla testa del gruppo per tutta la gara concludendo al traguardo in 13’ posizione su 60 atlete.