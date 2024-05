Biella, scontro auto-moto in via Milano: un giovanissimo finisce all'ospedale

Attimi di preoccupazione nella mattinata di oggi, 29 maggio, per un incidente stradale che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe visto coinvolti un'auto e una moto, con a bordo un ragazzino. È successo in via Milano, a Chiavazza, nel comune di Biella.

Ad avere la peggio, stando alle prime informazioni raccolte, proprio il giovane, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti in ambo le direzioni.