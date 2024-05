Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio, a Muzzano.

A rimanere coinvolte nello scontro due auto in prossimità di un incrocio. Sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.