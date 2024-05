Multa salata per un uomo di 59 anni residente nel capoluogo di provincia. Il biellese, infatti, è stato fermato in città nella mattinata odierna dagli agenti della Polizia Locale per i consueti controlli sul territorio.

Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che il veicolo era privo della dovuta assicurazione. Nei suoi confronti è scattata una sanzione di circa 866 euro, con il sequestro del mezzo.