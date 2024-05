Candidati sindaco a Biella a confronto con Luminosa

Nuovo confronto pubblico tra i candidati a sindaco della città di Biella.

A organizzarlo è Luminosa, martedì 21 maggio 2024 alle ore 20.30 presso la Mensa “Il pane Quotidiano” di via Novara 4 a Biella.

A oggi hanno aderito al confronto i canditati Bruschi, Foglio Bonda, Ramella, Olivero mentre non ha dato conferma Daniele Dellamontà.

Le domande sono state inviate ai partecipanti una settimana prima dell'incontro.

Preso atto che la sala mensa ha una capienza di 90 persone sedute la partecipazione è regolamentata nel seguente modo:1 – 20 POSTI SONO RISERVATI AI CINQUE CANDIDATI - Ogni candidato sindaco che aderisce al confronto potrà farsi accompagnare al massimo da 4 (quattro) sostenitori o componenti di liste a lui collegate.2 – 70 POSTI RISERVATI ALLA RETE DI LUMINOSA - I posti rimanenti saranno utilizzati dalle 20 realtà (scuole escluse) che aderiscono alla rete di Luminosa, nella misura indicativa di 3/4 posti per ogni realtà collegata a Luminosa.

L’accesso ai posti riservati ai CANDIDATI ed alla RETE DI LUMINOSA è subordinato ad una prenotazione via mail da inviare entro domenica 19 maggio 2024 a biella.luminosa@gmail.com

Nella prenotazione occorre precisare:1 - - NOME, COGNOME, CELLULARE2A - per i quattro sostenitori, si richiede di indicare il CANDIDATO per il quale si chiede di partecipare;2B - per gli aderenti alla rete di LUMINOSA si richiede di indicare la REALTÀ ASSOCIATIVA per la quale si chiede di partecipare.