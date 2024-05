Bioglio, recuperata carcassa di un cinghiale: è sempre importante segnalarne il ritrovamento

Nei giorni scorsi, è stata trovata la carcassa di un cinghiale giù per una riva di Bioglio. A dare l'allarme una residente occupata a sistemare una recinzione.

Vista la zona impervia, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cossato, che hanno assistito le guardie ecologiche e il personale preposto al recupero degli animali selvatici per la rimozione dei resti dell'ungulato.

In questi casi, è buona norma avvisare il personale apposito per questo genere di interventi. Specie in un momento storico come questo, contrassegnato dalla peste suina.