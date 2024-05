Biella, Autojunior: OPEN WEEK END. E' arrivata la nuova SUZUKI SWIFT, VIDEO

La Nuova Suzuki Swift sarà disponibile in anteprima!





Durante questa occasione unica offriremo ai partecipanti l’esclusiva possibilità di acquistare la propria Swift con una scontistica straordinaria.

Dopo più di vent’anni dal suo esordio in Italia, e dopo centinaia di migliaia di clienti soddisfatti, arriva la quarta generazione di Swift in Italia!

Segna subito sul calendario il 18 e 19 Maggio!

Scopri Nuova Suzuki Swift: la piccola giapponese che si è distinta per lo stile iconico, la tecnologia avanguardistica ed il carattere sportivo.

La sua unicità si afferma anche attraverso un’esperienza di guida ancora più intuitiva, efficiente e sicura grazie alle nuove soluzioni tecniche ed al motore rivoluzionario.

Durante la presentazione saranno svelate le nuove versioni Hybrid, cambio manuale, automatico e 4×4!

E potrai effettuare un TEST-DRIVE in anteprima!

Ma non è tutto! Domenica 19 maggio abbiamo organizzato un evento straordinario immerso nell’atmosfera incantevole della cultura giapponese. Sì, hai capito bene! Abbiamo preparato laboratori interattivi che ti porteranno in un viaggio attraverso le usanze e i gusti giapponesi! Potrai assistere alla cerimonia del tè giapponese, e alla creazione dei Tataki-Zome, mentre i nostri esperti ti presenteranno le novità di casa Suzuki!

Per celebrare i 41 anni come concessionario Suzuki, Auto Junior vi invita per un brindisi!

Durante l’evento saranno offerti intrattenimento e gadget speciali giapponesi.

Quindi che aspetti? Non lasciarti scappare questa possibilità!

Scopri i segreti della nuova Suzuki Swift e approfondisci la tua conoscenza del Giappone!

Auto Junior, non la solita concessionaria!

Durante l’evento saranno effettuate delle riprese video e foto che saranno pubblicate sui nostri canali social.

Qual ora non vogliate essere ripresi vi preghiamo di darne comunicazione allo staff di Auto Junior srl.

Siamo a Biella in via Milano, 46 - Telefono: 015 27408

https://concessionari-suzuki.it/autojunior/news/porte-aperte-18-19-maggio-presentazione-nuova-swift/