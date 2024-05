In Italia, in Europa… e nel mondo: ottimi risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato nella notte italiana tra il 10 e l’11 maggio, quando in Giappone e più precisamente a Yokohama era giorno ed era già sabato. Ancora una prova straordinaria, con l’oro nella categoria PTVI, battendo in un’accesa volata finale le campionesse olimpiche spagnole, per Francesca Tarantello e la sua guida, Silvia Visaggi, nella tappa nipponica della World Para Triathlon Series.

Ancora una volta il loro body azzurro della nazionale svetta sul gradino più alto del podio! Sempre sabato, a Caorle, si è disputata la tappa italiana dell’European Triathlon Cup. Ottima la prova della milanese Carlotta Missaglia, 5° assoluta in una gara dall’alto tasso tecnico, gara di alto livello (11° posto) anche per la padovana Francesca Crestani, ormai sempre più presente nelle classifiche internazionali. Brava la lecchese Carlotta Bonacina, 27°, purtroppo rallentata a causa di una caduta nel gruppo di testa che le ha pregiudicato un risultato decisamente migliore.

Sabato 11 maggio un nutrito gruppo di giovani di Valdigne Triathlon, dopo l’annullamento della gara giovanile di Candia, si sono ritrovati sotto la guida di Coach Maria Angioni e con la partecipazione di coordinatori e dirigenti della società a Viverone dove hanno dato corso ad un proficuo allenamento collettivo di nuoto in acque libere, ciclismo e run, per loro tanto sport e divertimento in terra biellese, lungo i bellissimi paesaggi dell’omonimo lago.

Domenica 12 maggio in mattinata c’è stato lo start del 70.3 del Circuito Challenge di Cesenatico. Belle gare degli alfieri di Valdigne Triathlon presenti, prova di grande spessore per il loanese Ivan Cappelli, 11° assoluto al traguardo, ottime le gare, con piazzamenti nella categoria 35-39 per il biellese Matteo Cossavella (al debutto in un Medio) e per il biellese-canavesano Max Rossetti, vero stakanovista delle lunghe distanze.

Sempre domenica 12 maggio, sempre a Caorle, si è disputato il classico Triathlon Sprint, nella gara femminile dove erano presenti molte protagoniste della gara europea del giorno prima, grande successo per Francesca Crestani che conferma il suo momento d’oro. A Candia si è disputato il Triathlon Olimpico No Draft, nel suggestivo percorso ciclistico e di run intorno al lago canavesano. Per i colori verde-turchese-oro bella gara di Andrea Manzotti, bronzo S3. Bravi nelle loro categorie il torinese Gabriele Verdoja e i biellesi Francesco Iovino e Alberto Belli.

Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sul lungo weekend di Loano dove si disputerà la prova dell’Interregionale Giovanile, i Campionati Universitari di Triathlon e il Triathlon Sprint che vedrà una nutrita partecipazione di atleti. Valdigne Triathlon schiererà in Riviera circa 50 atleti a difendere i propri colori.