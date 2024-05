Transumando alla 24° edizione: “Un viaggio nell’identità biellese” FOTO

Domenica 26 maggio si svolgerà la 24a edizione di Transumando, la manifestazione che accompagna la salita ai pascoli dell’Alta Valsessera della mandria di Walter e Lauro Croso. Partite da Brusnengo verso la mezzanotte, le oltre 200 bovine raggiungeranno Vallemosso per poi salire a Camandona, Bocchetto Sessera, Piana del Ponte e infine all’alpeggio di Campelli di sopra, dove resteranno per tutta l’estate.

Come da oltre vent’anni a questa parte, in collaborazione con Oasi Zegna, Comune di Valdilana, CAI Valdilana e altre associazioni e istituzioni del territorio, il DocBi organizza per la giornata una serie di iniziative, con l’intento di richiamare l’attenzione su una delle pratiche più identitarie della tradizione biellese. Se in passato la proposta per il pubblico era quella di seguire la mandria nel tratto Cerale-Bocchetto Sessera, il cambio di orari della transumanza impone ora di suggerire di attendere le mucche al passaggio da Bocchetto Sessera verso le 9 di mattina. Da qui si potrà seguirle nella discesa verso la Piana del Ponte, dove la mandria sosterà per circa un’ora. Quando le bestie riprenderanno il cammino, il pubblico potrà scegliere di rientrare al Bocchetto o, nell’occorrenza della Giornata Nazionale delle Miniere, di visitare il sito archeominerario di Rondolere e terminare la mattinata con il pranzo negli agriturismi dell’Oasi Zegna. I più allenati potranno invece riprendere a seguire la mandria fino all’alpeggio di destinazione.

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 i partecipanti potranno visitare il Museo della Transumanza di frazione Barbato (Valdilana) e il Santuario del Mazzucco (Camandona), dove saranno esposti i quadri ex voto a soggetto pastorale. Visite ad ingresso libero.

Di seguito il programma della giornata:

- Ore 6.00 circa - la mandria raggiunge la frazione Cerale di Camandona e sale verso il Bocchetto Sessera lungo l’antica strada dell’Alpe;

- Ore 9.00 circa - la mandria raggiunge il Bocchetto Sessera, dove in mattinata saranno allestite bancarelle di produttori locali e transita verso la Piana del Ponte;

- Ore 9.30 circa la mandria arriva alla Piana del Ponte per una sosta di un’ora circa;

- Ore 10.30 circa la mandria riprende il cammino e chi vuole può accompagnarla fino a destinazione (alpeggio di Campelli di Sopra)

In collaborazione con “Il patrimonio storico ambientale”, in occasione della giornata nazionale delle miniere, visita gratuita al sito archeominerario di Rondolere accompagnati da guide escursionistiche e naturalistiche

- Rientro alla Piana del Ponte verso le ore 12.00;

- Ore 15.00-18.00 Apertura straordinaria del Museo della Transumanza di frazione Barbato (Valdilana) e del Santuario del Mazzucco (Camandona) con l’esposizione dei quadri ex voto a soggetto pastorale. Visite ad ingresso libero.