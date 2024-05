Casapinta, tanti nuovi appuntamenti tra arte, visite alla scoperta del paese e musica

Durante i mesi di maggio e giugno, gruppi di artisti di età ed esperienze diverse si alterneranno per continuare a decorare i borghi del paese e onorarne la storia e le tradizioni attraverso i loro murales. Riparte quindi per la terza edizione e in un formato più ampio il progetto “Borghi, botteghe ed altre storie” - organizzato dalla Pro Loco con la sponsorizzazione della software House Siscom SpA e il coordinamento della pittrice Rita Torello Viera - che vedrà impegnati gli artisti in vari interventi. Le giovani allieve del laboratorio “La Bottega Nascosta” disegneranno piccoli sketch nella frazione di Campalvero; Adriano Cestari contribuirà a decorare un antico androne nella frazione di Fantone, in aggiunta a un portale preparato dagli artisti più senior (tra cui una pittrice di 94 anni) della Associazione Mente Locale-Aima; Rita Torello Viera lavorerà alle antiche botteghe di Sant’Antonio e i giovani e promettenti Vittorio Sola e Aurora Carlomagno saranno all’interno dell’area Parco Giochi. Al completamento delle opere, verrà organizzato un evento per guidare i visitatori alla loro scoperta.