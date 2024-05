Vigliano Biellese nel mirino del maltempo. In data odierna i volontari della Protezione Civile sono intervenuti per ripristinare la viabilità, in seguito alla caduta di un albero all’altezza della pista di motocross tra Ronco e Vigliano.

Inoltre, in regione Valmosino, hanno prestato servizio per sospendere la viabilità in tutela dei cittadini a seguito della caduta di una frana lungo la strada.