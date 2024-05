Dorzano: passano a tutta velocità davanti alla Polizia, fermati, trovati con 1 Kg di hashish. Arrestati

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto tre soggetti, tutti di anni 21 residenti nella Provincia di Torino, colti nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla vendita.

Nell’ambito di mirati servizi volti alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti, operatori della Polizia di Stato intercettavano un’autovettura nei pressi della S.R. 143, località Dorzano, con a bordo i tre giovani, dirigersi a gran velocità in direzione Biella.

Gli Agenti decidevano dunque di intimare l’alt al conducente per procedere ad un controllo documentale più approfondito.

Durante tali fasi, avvertendo un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’autovettura, gli operatori decidevano di procedere tramite un’accurata attività di perquisizione veicolare la quale permetteva di rinvenire, all’interno del bagagliaio, una busta di plastica contenente dieci panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un totale complessivo di circa 1 kg.

Il proseguo dell’attività consentiva di rinvenire anche diverse carte di credito intestate ad altre persone, un piccolo involucro in cellophane contenente una modica quantità sostanza stupefacente di tipo cocaina e una mazza da baseball.

I primi accertamenti lasciavano intendere l’esistenza di un possibile accordo tra tutti e tre i soggetti presumibilmente diretto alla successiva vendita della sostanza.

Alla luce di quanto rinvenuto i tre venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura e ivi giunti, sentito il Sostituto Procuratore di turno, tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla vendita.

Inoltre venivano deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionati altresì per il possesso della sostanza di tipo cocaina.

Su disposizione del Pubblico Ministero i tre sono stati poi associati presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.