Burcina, quale destino per il Bar Trattoria?

Gli amanti della Burcina, in primis noi Biellesi, e tutti i turisti che frequentano il parco nella bella stagione e non solo, potranno ancora fermarsi a prendere un caffé, una bibita, un gelato, oppure pranzare o cenare nella splendida location della Burcina?

Domanda che sorge spontanea a più di 4 mesi dalla chiusura del Bar Trattoria Parco Burcina, locale che, per 21 anni, è stato un punto di riferimento per un piccolo break, oppure per pranzi e cene, d’estate e d’inverno, in cui gustare i sapori del nostro territorio.

A titolo personale, posso affermare che i 7 antipasti tipici piemontesi offerti dal menù del Bar Trattoria Parco Burcina valevano una gita al parco.

Il Bar Trattoria Parco Burcina ha chiuso a fine 2023 per scelta volontaria dei gestori. I locali sono di proprietà del Comune di Biella e si trovano all’interno del Parco Burcina, gestito dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore Comune di Biella ed Ente Gestore Parco che si incontreranno la prossima settimana per un sopralluogo sul posto, primo appuntamento per decidere del locale".

“Il bando di gara per la gestione del locale – dichiara l’Ente Gestore Parco – deve essere predisposto e indetto dal proprietario Comune di Biella. Noi ne abbiamo avuto il comodato d’uso gratuito per anni, sulla base di contratto scaduto qualche anno fa, quando è quindi tornato nella disponibilità del proprietario. Saremo comunque presenti al sopralluogo”.

“ll Comune di Biella – affermano da Palazzo Oropa - è proprietario del fabbricato denominato Cascina Valfenera Superiore che da oltre vent’anni ospitava un’attività di ristorazione per i turisti e visitatori del Parco Burcina. Saimo rientrati da poco in possesso dell’immobile in via puramente formale”.

“Attualmente, - continua il Comune di Biella - non godiamo della piena disponibilità dei locali e, pertanto, ad oggi risulta piuttosto complicato pianificare un futuro per tale struttura, tenuto conto che, in veste di proprietario, una delle primarie attività da svolgere consiste nella verifica e valutazione del fabbricato nel suo insieme al fine di preventivare eventuali interventi da effettuare e le conseguenti i modalità di utilizzo future. La settimana prossima effettueremo un sopralluogo congiunto all’ente parco per prendere coscienza dello stato di fatto dell’immobile e valutare, conseguentemente, quali azioni intraprendere per il futuro a breve termine”.