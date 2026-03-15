Pichetto a Bruxelles per Consigli UE e riunione straordinaria del G7 Energia

Domani, lunedì 16 e martedì 17 marzo, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto parteciperà rispettivamente ai lavori del Consiglio Energia e del Consiglio Ambiente a Bruxelles.



Nell’agenda del Consiglio Energia è previsto un confronto su reti sostenibili, sul Piano d’azione per un’energia accessibile e sulle misure per affrontare la traslazione dei costi ETS nei prezzi dell’energia elettrica. Il ministro prenderà inoltre parte alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Nucleare.



Per quanto riguarda il Consiglio Ambiente del 17 marzo, i lavori prevedono, tra gli altri punti, uno scambio di opinioni sugli sforzi di decarbonizzazione nel settore del clima dopo il 2030 e sul rafforzamento della diplomazia ambientale globale dell’UE, nonché l’approvazione delle conclusioni sulla strategia dell’Unione europea per la bioeconomia.



Pichetto parteciperà inoltre alla riunione straordinaria dei Ministri dell’Energia del G7 che si terrà in videoconferenza.



La riunione, presieduta dalla Francia, si svolgerà nel primo pomeriggio nel formato G7+, dedicato al sostegno energetico all’Ucraina, a margine degli incontri dei Ministri dell’Energia e degli Affari Esteri dell’Unione europea. Al vertice prenderanno parte anche i Commissari europei Dan Jørgensen e Marta Kos.