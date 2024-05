Ottimi risultati per Valdigne Triathlon, ecco i podi conquistati FOTO

Campionati Italiani assoluti e di categoria con il nuoto alla baia di Capoliveri, bike sugli impareggiabili percorsi fra le antiche miniere e poi i sentieri nella macchia mediterranea fino a traguardo sulla spiaggia.

Ottimi risultati per Valdigne Triathlon, con la parmense pluricampionessa mondiale Eleonora Peroncini che conquista il podio assoluto, nonostante la foratura nella frazione MTB che l’ha frenata mentre era solitaria in testa alla gara. Bella performance per la torinese pluricampionessa italiana Monica Cibin che è 6^ assoluta. La ferrarese Rossella Carletti vince il Campionato per la Categoria M7.

In campo maschile, il veneziano Marco Barison è 7° assoluto, il biellese Marco Schiapparelli sfiora il podio categoria M2, seguito dal novarese Andrea Folli. Ennesimo titolo italiano per il ferrarese Michele Vanzi nella categoria M8. L’Iron Triathlon Tour Cross, proseguito con la 2^ tappa di Marciana Marina (MTB con 800 metri dislivello in 15 Km e discesa molto difficile) ha visto trionfare Marco Barison e ancora belle performance di Marco Schiapparelli (bronzo M2 e dopo la seconda tappa in seconda posizione di categoria) e Andrea Folli.

Prossimi appuntamenti per gli Atleti della Triplice con le gare Giovanili e Master di Candia (TO) e di Loano (SV) a inizio e a metà maggio.