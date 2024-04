Sport e Salute è l’evento biellese dedicato alla promozione dell’attività fisica, per il benessere del corpo e della mente. Organizzato dall’ASD EverGreenBike, con il sostegno del CRAL – ASL Biella e l’affiliazione CSEN Biella, l’evento propone la proiezione di filmati tour EGB, percorsi in E-bike e consigli pratici e teorici per condurre uscite in totale sicurezza.

La serata si terrà venerdì 19 aprile, alle 20.30, presso l’Ospedale Degli Infermi di Ponderano.