Allarme a Borriana per il principio d'incendio di un trattore. È accaduto oggi pomeriggio, 9 aprile. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella che, in breve tempo, hanno estinto le fiamme ed evitato conseguenze ben più gravi. Successivamente hanno avuto luogo le consuete operazioni di messa in sicurezza.