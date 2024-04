Zubiena, centauro finisce fuori strada con la moto per la ghiaia sulla strada (foto di repertorio)

È rimasto ferito il milanese di 59 anni che, nel pomeriggio di ieri, 7 aprile, è finito fuori strada ed è rovinato a terra con la sua moto a causa della ghiaia presente sulla strada. È successo intorno alle 16 nel comune di Zubiena.

Il centauro è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.