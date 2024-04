Salussola: Impatta nella pensilina del bus, la distrugge e si allontana FOTO

Ieri, 2 aprile, in via Martiri a Salussola, un camion trasporto merci ha urtato la pensilina del bus, distruggendola, e si è allontanato senza avvertire chi di dovere. I commercianti della via hanno allertato il Sindaco e la Polizia Locale che, dopo un'attenta indagine e dopo aver visionato nei filmati della videosorveglianza, oltre 400 targhe, cercando gli elementi identificativi del camion, ha individuato il proprietario che sarà sanzionato per violazione del codice della strada. A spese dello stesso saranno addebitate le spese per il ripristino totale della pensilina.