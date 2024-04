Elezioni comunali, sarà sfida a due. Si candida Matteo Arbore: “Credo nel gioco di squadra”

A Pralungo saranno due le liste in corsa per le prossime elezioni comunali: dopo l'annuncio del sindaco uscente Raffaella Molino, è arrivato quello del suo avversario, Matteo Arbore, che guiderà la lista “Insieme per il bene comune”. 34 anni, responsabile commerciale e del marketing nell'azienda di famiglia, Arbore ha voluto mettere l'accento sul ruolo del servizio (“come mi ha insegnato il mondo dell'associazionismo, nel quale sono cresciuto”) nel parlare della sua candidatura alla guida del paese.

Al suo fianco, un gruppo eterogeneo di cittadini: Matteo Acquadro, Francesca Antoniotti, Claudio Bisoglio, Giambattista Canova, Marco Ganni, Emanuela Mantovani, Roberta Mantovani, Elisa Nardi e Gianclaudio Sogno. “Volti nuovi della politica locale, indipendenti – spiega Arbore – aperti al confronto e al dialogo, con l'obiettivo di lavorare per il bene di Pralungo. Credo nell'importanza del gioco di squadra e la vera forza è il gruppo, non il singolo individuo”.

Sul programma elettorale Arbore sottolinea “che è in fase di composizione” mentre sulla sua proposta di governo usa parole chiare: “Siamo nuovi, alternativi, con uno sguardo ampio sulle necessità dei nostri concittadini. Vogliamo impegnarci per qualcosa, non contro qualcosa. Avere, cioè, un approccio diverso che guarda al bene comune tale da non porci come antagonisti”.