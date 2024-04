Maltempo: frane, detriti e alberi sulle strade di Quaregna e Mottalciata FOTO

Ancora interventi nel Biellese a causa delle intense precipitazioni di queste ore. Nella mattinata di oggi, 1° aprile, sono state segnalate due frane nei comuni di Quaregna Cerreto e Mottalciata.

Nel primo caso, alberi e detriti hanno invaso la carreggiata di via Chiosazzo; nell'altro caso, invece, pietre e piante sono finite sulla strada della Collina. Presenti sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Cossato e Biella per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza delle aree colpite, anche i sindaci dei due paesi per un sopralluogo.

Infine, si registrano danni da allagamento nelle zone di Rosazza e Donato.