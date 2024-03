Candelo: ubriaco disturba i clienti al bar e resiste a pubblico ufficiale, denunciato

Un 45 enne di Candelo ieri sera sabato 30 marzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per mancanza di documenti.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre si trovava in un bar di Candelo in piazza Castello, ubriaco, avrebbe iniziato a infastidire i clienti. A questo punto i proprietari avrebbero chiamato il 112: immediato l'arrivo sul posto dei Carabinieri di Vigliano e di un'ambulanza.

L'uomo sarebbe a questo punto stato portato in caserma dove si sarebbe dimostrato però ancora agitato e poco collaborativo. Per questo sarebbe stata chiamata una seconda ambulanza con personale medico che lo avrebbe sedato e portato in ospedale.