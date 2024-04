Biella, albero cade su di un'auto parcheggiata, FOTO

Ha sentito un fortissimo rumore che non era in grado di spiegarsi provenire dall'esterno, e guardando fuori dalla finestra una donna che abita in corso Risorgimento a Biella, ha visto che un'albero era caduto su di un'auto in sosta al cui interno fortunatamente in quel momento non vi era nessuno.

Il fatto è accaduto ieri sera sabato 30 marzo intorno alle 23,45. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l'auto, oltre che dei Carabinieri. Saranno da quantificare i danni che la caduta dell'albero ha provocato al mezzo.