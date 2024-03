Biella, una Pasqua all’insegna della condivisione e del divertimento a Gli Orsi

Il Centro Commerciale Gli Orsi di Biella si prepara alla Pasqua con due giorni di attività dedicate ai bambini e alle rispettive famiglie.

Durante le giornate di venerdì 29 e sabato 30 marzo, il centro commerciale sarà infatti ravvivato da momenti di intrattenimento per i più piccoli, dalla Balloon Art alla Baby Dance, per permettere loro di trascorrere qualche ora ricca di gioia e serenità, con professionisti dell’animazione.

Il Centro Commerciale Gli Orsi, dunque, si conferma ben più di uno spazio dedicato allo shopping, bensì un luogo in cui le famiglie possano vivere momenti di condivisione e divertimento. In vista della Pasqua, dunque, saranno diverse le attività a tema, nelle quali tutti potranno essere protagonisti. Le proposte saranno suddivise nelle due giornate come segue: 29 marzo dalle 15 alle 19: Mascotte Balloon e Balloon Art; 30 marzo dalle 10 alle 13: Mascotte Balloon; 30 marzo dalle 15 alle 19: Baby Dance e Animazione.

Tra il pomeriggio del 29 e la mattina del 30 marzo, un simpatico coniglio Pasquale realizzato con palloncini colorati animerà il centro sfilando in un percorso itinerante; i bimbi potranno interagire con questa allegra mascotte e ricevere gustosi ovetti di cioccolato. Nel pomeriggio riservato alla Balloon Art, i piccoli avranno la possibilità di realizzare simpatiche creazioni con palloncini modellabili, insieme ad un artista specializzato. Nel pomeriggio di chiusura, infine, tutti potranno divertirsi con la Baby Dance e varie proposte di animazione.

L’iniziativa va ad accostarsi a due progetti che hanno già preso il via lo scorso febbraio: il palco dell’Open Stage, pronto ad accogliere ogni giorno band locali e artisti emergenti per un'esperienza di shopping sempre più piacevole e rilassante, e laboratori per bambini, organizzati da associazioni ed attività del territorio, secondo il motto “Divertiamoci insieme!”.

Così ha commentato Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi: “Il Centro Commerciale gli Orsi è di Biella è più di un centro commerciale; è una comunità che si impegna a fornire esperienze memorabili e divertenti per tutta la famiglia, agendo da spazio nevralgico di incontro e condivisione. In occasione della prossima Pasqua il Centro sarà quindi pronto ad accogliere i genitori e i loro figli attraverso un programma a tema pensato per loro, con l’obiettivo di creare momenti preziosi e ricordi indimenticabili.”