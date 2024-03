Ha riportato seri e gravi danni il furgone, investito dalle fiamme nella tarda mattinata di oggi, 22 marzo. Il fatto è accaduto alle Cave del Favaro, a Biella.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del mezzo. Ignote, al momento, le cause che hanno portato all'incendio ma sembra che siano accidentali. Infine, nessuna persona è rimasta coinvolta.