41enne schiacciato dalla ruota del mezzo agricolo, infortunio sul lavoro a Cossato

Infortunio sul lavoro a Cossato. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio, all'interno di un'azienda agricola: stando alle prime ricostruzioni, un 41enne sarebbe rimasto schiacciato da una ruota (che stava sostituendo) mentre era impegnato in un lavoro di manutenzione su un mezzo.

Nell'incidente avrebbe riportato un politrauma. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri e il personale Spresal.