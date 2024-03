A Campiglia Cervo comincia a prendere forma il nuovo Chiosco delle Cave della Balma. Dopo la demolizione della vecchia struttura, è stata realizzata la nuova casetta in muratura (in pietra e in legno), capace di armonizzarsi con il paesaggio circostante.

Il chiosco venne inaugurato nel 2010 e, da allora, è divenuto una delle mete più apprezzate dai visitatori e dagli abitanti della Valle Cervo. Verosimilmente, per i primi giorni del mese di maggio è prevista l'apertura del nuovo locale.