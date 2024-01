Campiglia Cervo, il Chiosco delle Cave della Balma cambia volto: presto i lavori di restyling FOTO

Si chiude un capitolo del Chiosco delle Cave della Balma. È notizia di questi giorni che è stata smontata la vecchia struttura: al suo posto, un nuovo stabile completamente rinnovato, come confermato dal vicesindaco di Campiglia Cervo Daniela Casale: “Presto inizieranno i lavori di restyling. Verrà realizzata una nuova casetta in muratura (in pietra e legno ndr), più funzionale e confortevole, in grado di armonizzarsi con il paesaggio circostante”.

Il chiosco venne inaugurato nel 2010 e, da allora, è divenuto una delle mete più apprezzate dai visitatori e dagli abitanti della Valle Cervo. “La proprietà resta comunale E la gestione resta immutata – spiega Casale – L'intervento è finanziato con contributi in parte comunali e in parte con fondi europei provenienti dal bando Gal, a cui hanno preso parte anche i comuni di Sagliano Micca e Miagliano, volti a valorizzare i nostri sentieri”.