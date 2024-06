I lavori sono finiti, a Campiglia Cervo è pronto il nuovo Chiosco delle Cave della Balma. L'intervento, terminato nei giorni scorsi, ha visto prima la demolizione della vecchia struttura poi la realizzazione della rinnovata casetta in muratura (in pietra e legno).

Come si vede in foto, l'edificio è capace di armonizzarsi con il paesaggio circostante. Il chiosco, inaugurato nel 2010, è divenuto in breve tempo uno dei punti più caratteristici della Valle Cervo. La riapertura è prevista nei prossimi giorni.