Candelo-La Roche sur Foron, 20 anni di gemellaggio nel segno dell'amicizia FOTO

Candelo/La Roche sur Foron, 20 anni trascorsi in un baleno con molti scambi culturali, agricoli, sportivi, musicali grazie alle fantastiche associazioni candelesi che sempre hanno affiancato il Comune di Candelo ed hanno sempre apprezzato l’accoglienza degli amici di La Roche e sono andati alla scoperta di diversi luoghi, tradizioni ed economia.

Entusiasta il Sindaco di Candelo Paolo Gelone nella foto col collega Francese Pierrick Ducimetiere: “Eccoci qui al termine di questo Week End in cui è stato archiviato, con successo, l'ennesimo evento di accoglienza, sinergia, amicizia e questo care amiche/i grazie al Vs. Instancabile supporto di volontariato.Grazie di cuore indistintamente a tutte le Associazioni Candelesi per rendere così speciale la ns. Comunità. Grazie alla Consulta del gemellaggio coordinata dall’Ass. Gabriella Di Lanzo che da mesi ha preparato nei particolari questa ricorrenza, alla Banda Musicale di San Giacomo con la preziosa partecipazione del cantante Francesco Scardoni, a Candelo in Coro. Il Covid ha interrotto le comunicazioni e posticipato questi festeggiamenti ma ora con le firme di oggi che hanno sancito il nuovo documento dei 20 anni di gemellaggio siamo pronti a ridare vita a nuovi scambi anche in vista di futuri progetti europei. Viva Candelo Viva la Roche Viva la pace e l’amicizia tra i popoli”.