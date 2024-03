Savigliano inaugura una primavera di tradizione, arte e beneficenza

Come da tradizione, Savigliano festeggia l’arrivo della bella stagione con un appuntamento consolidato nel tempo, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione.

Quella Fiera di primavera, organizzata dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni ed Ascom Savigliano, che fa parte della vita sociale saviglianese ed ogni terza domenica di marzo inonda allegramente il centro storico con le sue 250 bancarelle.

Un grande, variopinto mercato ambulante che si snoderà da corso Roma a via Saluzzo, da piazza Santarosa a piazza del Popolo e aree limitrofe, passando per via Danna. Per la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, MAG, ora biennale bisognerà invece attendere il 2025.

L’occasione è ghiotta e, con l’aiuto del bel tempo, anche per appagare curiosità e interessi culturali di visitatori che vengono da più lontano. Fra queste, la mostra “La Magia della vita e dei colori. Francesco Cravarezza, medico, pittore, collezionista e filantropo”, allestita fino al 24 marzonelle sale di Palazzo MuratoriCravetta. Un omaggio ad un illustre saviglianese, stimato primario di ginecologia e ostetricia presso l'Ospedale Santissima Annunziata, ma anche appassionato d’arte, apprezzato pittore e collezionista di tessuti pregiati.

Alla sua morte ha donato la collezione di tappeti e Kilim al Museo Civico Gipsoteca di Savigliano e i suoi dipinti all'Oasi Giovani. Due istituzioni del territorio che hanno collaborato con il Comune di Savigliano nella realizzazione del progetto. I sessanta dipinti in mostra saranno banditi all’asta sabato 23 marzo, alle 16.30, nell’area espositiva della mostra, nel rispetto della volontà del donatore e a sostegno delle attività dell'Oasi Giovani.

Orari di visita : sabato (15 - 18.30), e la domenica (10.30-12.30 15-18.30). INGRESSO GRATUITO

Sabato 16, cultura anche sul palcoscenico del Teatro Milanollo, gioiello di fine ‘800 che ricorda in miniatura il Teatro Carignano di Torino, dove andrà in scena “Signorina lei è Maschio o Femmina” ) ore 21, ingresso libero, prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3382341675)-

Il 23 e 24, per le Giornate del Fai Savigliano propone il racconto dello sviluppo insediativo dell'isolato che ospita il complessouniversitario, già monastero di Santa Monica, anche in ottica delle trasformazioni in progetto e del ruolo di rilievo che questo tassello gioca nella città di Savigliano.

L'apertura non coinvolge solamente il chiostro, ma tutto l'edificio, compresa la chiesa di Santa Monica, solitamente non accessibile, oltre all'isolato della biblioteca el'adiacente giardino delle essenze.

Con l'occasione si prevede di completare il percorso con l'apertura del Teatro Milanollo, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con particolare attenzione al Ridotto, visto l'importante ritorno della tela di S. Cecilia, nel pomeriggio del 23 marzo.

C’è poi tempo fino al 31 marzo per visitare, in alcune sale di Palazzo Muratori Cravetta, l’insolita mostra “Rosa Sonora”, curata da Michelangelo Allocco , Mario Dell’Ara e Rita Portera. Dedicata a oltre 200 strumenti musicali a pizzico e non solo,in originale e in copia, a partire dal Medioevo fino ai giorni nostri. Tra i modelli esposti anche la chitarra del nobile e patriota saviglianese Conte Santorre di Santa Rosa chitarrista e clarinettista, riconoscibile per la decorazione con lo stemma di famiglia.

La mostra prende il nome dalla “rosa” centrale scolpita negli strumenti a corda che in passato, e ancora oggi, viene impreziosita dai maestri liutai con legni pregiati, madreperla e avorio.

Orari di apertura pomeridiani: sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18,30. Per gruppi e scolaresche si effettuano visite su prenotazione, anche in altri orari al numero: 347.5794078.