Buon cibo isolano per il pranzo benefico sardo all’ANFFAS di Gaglianico

Come da tradizione, domenica 24 marzo, alle 12:30, presso il Centro diurno Anffas di Gaglianico, si svolgerà il “tipico pranzo sardo”, organizzato in collaborazione con il Circolo culturale “Su Nuraghe” di Biella.

L’appuntamento è arrivato alla 31esima edizione, - racconta Ivo Manavella, presidente della Cooperativa sociale integrazione biellese, braccio operativo di Anffas - e la partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione attraverso il seguente recapito telefonico: 015.2493064.

Sfogliando l’album dei ricordi, continua: “Al pranzo in passato abbiamo avuto anche più di 350 ospiti. La tradizione iniziò con il presidente di Anffas Salvatore Contini, che insieme agli amici sardi diede il via al rito della preparazione/cucina dei maialini e quindi a quello che è divenuto il pranzo sociale”.

Al suo fianco, Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas, che aggiunge: “Non è tanto importante raggiungere o superare i numeri del passato. Ma tornare insieme agli amici del Circolo Su Nuraghe e tutte le persone vicine alla nostra attività, per un momento conviviale. Durante il pranzo ci sarà come sempre una lotteria con ricchi premi che, insieme all’offerta per aderire al pranzo, andrà a sostenere le nostre attività”.

Sospesa per tre anni durante l’emergenza Covid, dall’anno scorso è ripresa la giornata di festa, di solidarietà e di buon cibo isolano.

Per info: 347 125 7464 - 015-2493064 – 015-34638.