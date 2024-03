Ennesimo tentativo di furto in Valle Elvo, ladri messi in fuga dall'allarme

Nuovo tentato furto in Valle Elvo, a Sordevolo. Nella giornata di ieri giovedì 14 marzo i Carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione al 112 di un tentativo di furto in un'abitazione.

Ignoti avrebbero tentato di entrare in una casa, ma sarebbero stati messi in fuga dall'allarme nel momento in cui avrebbero tentato di forzare la porta di ingresso.

All'accaduto avrebbe assistito il padrone di casa dalle videocamere di sorveglianza, un 40enne, e sarebbe stato lui stesso a farli desistere, attraverso l'altoparlante collegato all'allarme.

Sull'accaduto indagano i militari.