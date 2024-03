Furti nelle abitazioni, ladri a Sordevolo e a Netro, indagano i Carabinieri

Nella giornata di ieri mercoledì 13 marzo i Carabinieri sono intervenuti in Valle Elvo, sia a Sordevolo che a Netro, per due furti in abitazione.

In un caso ignoti si sarebbero introdotti in una casa danneggiando la finestra al primo piano e avrebbero asportato denaro e monili in oro. A Denunciare l'accaduto è stata una donna di 60 anni.

A Netro i ladri sarebbero invece entrati da una porta finestra che anche in questo caso si trova al primo piano, in un immobile di tre, e avrebbero rubato anche in questo caso del denaro. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Mongrando e anche quelli della stazione di Biella.