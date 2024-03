Cossato, incendio nel cuore della notte. In azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Fiamme nel cuore della notte a Cossato. Stando alle prime informazioni raccolte, ha cominciato a bruciare, per cause da accertare, una cassetta metallica utilizzata per la raccolta di riviste e giornali.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato il rogo e bonificato l'area interessata. Sono in corso i dovuti accertamenti che chiariranno i contorni della vicenda, avvenuta intorno alle 2 di questa notte, 15 marzo.