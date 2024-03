Carabinieri, intensificati i controlli in Valle Elvo per contrastare furti e truffe FOTO

Per contrastare i sempre più frequenti episodi di cronaca, segnalati nei giorni scorsi, come furti e tentativi di truffe, si è intensificata in maniera capillare l'attività di controllo e prevenzione dei Carabinieri, giunti in Valle Elvo con più mezzi.

Presenti, nell'arco della giornata, più pattuglie, provenienti dalle stazioni di Netro, Occhieppo e Mongrando, supportate dal Nucleo Radiomobile di Biella.