Litigi tra donne a Salussola e a Biella, intervengono i Carabinieri

I Carabinieri nella giornata di ieri mercoledì 13 marzo sono intervenuti a Salussola e a Biella per calmare gli animi in occasione di due liti che hanno visto coinvolte delle donne.

Nel primo caso i militari sono stati chiamati perchè una 36enne residente a Salussola sarebbe stata aggredita apparentemente senza motivo da un'altra donna che si è allontanata prima che arrivassero i Carabinieri. La richiedente avrebbe anche chiamato il 118 e valuterà se sporgere denuncia.

A Biella, in via Liguria, alle 19,20, i militari sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112 in quanto sarebbe nata un'accesa discussione tra altre due donne, questa volta per motivi di gelosia.

