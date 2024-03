Biella, tamponamento tra due auto: lunghe code in via Milano FOTO

Biella, tamponamento tra due auto: code in via Milano (foto newsbiella.it)

Lunghe code e traffico in tilt in via Milano, a Chiavazza, per un tamponamento tra due auto. È successo intorno alle 11.30 di oggi, 13 marzo, in prossimità dell'incrocio con via Rosazza. Sul posto sono intervenuti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna sarebbe rimasta ferita nell'impatto ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Questura, assieme agli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità. Al momento la strada che dal semaforo porta al ponte del rione è stata chiusa al passaggio dei mezzi.