Ener.bit, continuano gli incontri sulle CER: i prossimi appuntamenti.

A seguito dell’entrata in vigore delle normative riguardanti l’applicabilità delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) Ener.bit, la società partecipata leader di settore, continua la sua campagna divulgativa.

Produzione di energia pulita, risparmio economico e riduzione dell’impatto ambientale sono fra gli obiettivi principali delle CER e grazie al loro sviluppo potranno beneficiarne sia i cittadini che gli enti pubblici, come già accade in una fitta rete di adesioni alla progettualità. Ener.bit, fin dal 2018, si dedica allo sviluppo e l’ideazione della Comunità Energetica, anticipando di diversi anni la normativa stessa: “L’obiettivo, grazie alle chiare regolamentazioni, è quello di avviare e costituire le prime CER in pochissimi mesi e far valere la preparazione pregressa - dichiara Alberto Prospero, Direttore – A partire dalla settimana scorsa abbiamo riempito l’agenda di incontri, per informare i comuni sugli aspetti che sono rimasti in sospeso dalla progettazione di settembre 2023”. Continuano parallelamente le tradizionali presentazioni delle CER territoriali per diffondere, in modo capillare, il progetto.

“Se vuoi far parte della Comunità Energetica, produrre localmente l’energia e ridurre i costi della bolletta, puoi diventare produttore o consumatore, ottenendo benefici economici e ambientali!”

Sono tre gli appuntamenti in programma:





- Ronco Biellese

Lunedì 11 marzo, alle ore 21.00, presso la Scuola Elementare – Via Roma, 50.

Interverranno il Sindaco Carla Moglia, il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia e Alberto Prospero il Direttore.



- Cavaglià

Martedì 12 marzo, alle ore 21.00, presso la Sala convegni – Via Vercellone, 1.

Interverranno il Sindaco Mosè Brizi, il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia e Alberto Prospero il Direttore.





- Camburzano

Martedì 19 marzo, alle ore 21.00, presso la Palestra comunale – Via C. Lampo.

Interverranno il Sindaco Luca Menegon, il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia e Alberto Prospero il Direttore.





Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di tuo interesse o chiamare Ener.bit ai seguenti numeri telefonici: 015.405.852 – 335.731.9091.