Special Olympics, Asad Biella in partenza per i giochi nazionali invernali

14 atleti e 6 tecnici di ASAD Biella sono partiti stamattina dal quartier generale di Cascina Oremo Biella alla volta di Sestriere, Pragelato, Entracque e Borgo San Dalmazzo, località sciistiche dove da domani a venerdì sono in programma i Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics.

Le attività sportive di Asad Biella rientrano nella collaborazione con Sportivamente, cooperativa sociale Onlus che opera all'interno del progetto di Cascina Oremo. Cascina Oremo è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione CR Biella. L’atmosfera dei Giochi sarà quella delle grandi occasioni, con la cerimonia di apertura in programma stasera che inaugurerà una quattro giorni di sport, ma soprattutto di divertimento e crescita individuale degli atleti.

L’obiettivo per quelli biellesi è, come sempre, dare il meglio di se stessi, sognando una convocazione azzurra per i Giochi Mondiali Special Olympics 2025, in programma a Sestriere e Pragelato. Senza dimenticare il giuramento degli atleti Special Olympics: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Cinque le discipline previste dal programma: racchette da neve e danza sportiva a Entracque e Borgo San Dalmazzo, sci nordico, sci alpino e snow board a Pragelato e Sestriere.

Un in bocca al lupo agli atleti da parte di Charlie Cremonte, presidente di Sportivamente: «I Giochi Nazionali sono un momento di confronto e crescita importanti per i nostri ragazzi e per i tecnici. Cercheremo di trarre il meglio da questa esperienza, con l'augurio che qualche atleta o tecnico biellese possa essere convocato per I Giochi Mondiali 2025».

Gli atleti biellesi in gara

Simone Perona, 200 e 400 metri con racchette da neve.

Roberto Penzo, 50 e 100 metri con racchette da neve.

Marco Conti, 50 e 100 metri con racchette da neve.

Marco Capra, 100 e 200 metri con racchette da neve.

Debora Ambrosini, 50 e 100 metri con racchette da neve.

Luca De Pieri sarà impegnato in snowboard, discesa libera novizi, slalom gigante novizi, slalom speciale novizi.

Andrea Seffusatti gareggerà nello sci di fondo, 5 chilometri tecnica classica e 5 chilometri tecnica libera.

Michele Pera in snowboard, discesa libera novizi, slalom gigante novizi e slalom speciale novizi.

Andrea Ferraro nello sci alpino, discesa libera intermedi, slalom gigante intermedi, slalom speciale intermedi.

Tommaso Delledonne in gara nello sci alpino, discesa libera novizi, slalom gigante novizi e slalom speciale novizi.

Jacopo Manini nello sci alpino, discesa libera intermedi, slalom gigante intermedi, slalom speciale intermedi.

Paolo Massazza sarà in gara nello sci nordico, specialità 25 metri scivolamento e 50 metri scivolamento.

Francesco Maiorano sci nordico specialità 50 e 100 metri scivolamento.

Roberto Cadoni sci nordico 50 e 100 metri scivolamento.

Luciano Maino sci nordico 50 e 100 metri scivolamento.

Tecnici biellesi

Davide Barbato Crispo sarà capo delegazione e tecnico dello sci alpino, Francesco Tosetti sci alpino, Alessio Rulli racchette da neve, Silvia Viale sci nordico, Gianfranco Preziosa snowboard, Valentina Forgnone racchette da neve.