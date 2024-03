Intervento dei Vigili del Fuoco oggi martedì 5 marzo a Biella in via Schiapparelli. I condomini di un palazzo hanno chiamato allarmati il 112 perchè hanno visto un intenso fumo provenire dal motore dell'ascensore.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e atteso l'arrivo dei tecnici. Non è stato necessario intervenire con le pompe visto che non si sono sprigionate fiamme nell'impianto.