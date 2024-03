Cordar Biella: "Attenzione alle truffe"

A seguito dei recenti avvenimenti citati dalla cronaca locale e ad alcune segnalazioni pervenute, Cordar S.p.A. Biella Servizi desidera rinnovare l’esortazione alla CAUTELA NEL CONSENTIRE A SCONOSCIUTI L’ACCESSO ALLA PROPRIA ABITAZIONE.

Gli operatori di Cordar NON si occupano di manutenzione od interventi legati alla pulizia delle tubature internamente alle abitazioni, NON sono in alcun modo tenuti a riscuotere pagamenti o richiedere il controllo di bollette o documenti, NON possono costituire direttamente veicolo per la diffusione relativa ad allarmi di inquinamento idrico, fughe di gas, incendi o altro. MAI potranno richiedere la verifica di oggetti preziosi o banconote.

Cordar S.p.A. è a disposizione di tutti gli Utenti che, in caso di necessità e PRIMA di permettere l’accesso alla propria abitazione, o di dar seguito ad indicazioni particolari pervenute da tecnici, desiderassero richiedere accertamenti, al numero verde 800628828.