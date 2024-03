Biella, Biogliopesi in campo per l’Adunata Nazionale degli Alpini (foto dalla pagina Facebook di Biogliopesi)

Anche la Biogliopesi in campo per l’Adunata Nazionale degli Alpini a Biella.

Lo scrive la stessa società sportiva sulla propria pagina Facebook: “Due Alpini come Roberto e Carlo non potevano esimersi dal mettersi a disposizione del locale Gguppo Alpini di Bioglio-Ternengo -Valle San Nicolao e, naturalmente, della Sezione di Biella. Da sempre la compagine biogliese è vicina al gruppo Alpini e questa volta ancor di più donando uno striscione e mettendo a disposizione i locali della palestra per ospitare alcuni Alpini da fuori regione che parteciperanno all’Adunata. Quando il capogruppo Renzo Savio ci ha contattati non ci abbiamo pensato due volte. Da subito abbiamo dato la nostra disponibilità. Noi aiutiamo ragazze e ragazzi a crescere, coadiuviamo le famiglie a insegnare il rispetto delle regole, delle tradizioni e di quei valori importanti quali aiutare il prossimo senza se e senza ma. Nei sorrisi di questi ragazzi vogliamo vedere un futuro non solo di sport ma di speranza perché, molte volte, siamo noi a imparare da loro. Bioglio c’è ma soprattutto, TÜCC’ÜN”.