A Cerrione e a Ronco due incidenti senza gravi conseguenze

Doppio incidente stradale nel Biellese nella giornata di ieri, 29 febbraio. A Cerrione due auto si sono scontrate per cause da accertare in prossimità del Municipio.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ad uno dei due conducenti, uscito dolorante dallo scontro. I mezzi sono stati rimossi successivamente.

A Ronco Biellese, invece, sinistro senza conseguenze gravi per entrambi i guidatori, due biellesi di 77 e 61 anni, che hanno proceduto alla compilazione del modello cid, alla presenza dei militari dell'Arma.